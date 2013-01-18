盘点富豪青睐品牌前十 茅台劳力士不在列

近日，胡润研究院发布“2013中国千万富豪品牌倾向报告”称，受“表哥”事件和限酒令及塑化剂风波影响，高端表劳力士和茅台在男性富豪心目中的品牌青睐榜上均跌出前十。

茅台由第5跌到第13

胡润研究院近半年来对来自31个城市551位个人资产超过千万元（平均财富5900万元）的企业家进行了调研，其平均年龄38岁；其中69位资产过亿，平均年龄40岁。

报告列出了“男性富豪最青睐送礼品牌前15名”。结果显示，受到“限酒令”及“塑化剂”风波的影响，茅台酒由去年的第5名跌出前十，位列第13位，但仍然是富豪最青睐的送礼品牌前十五名中唯一的中国品牌。前十名唯一的酒类品牌为拉菲。

此外，受“表哥”事件影响，手表也受到了一定的舆论冲击，知名瑞士手表劳力士第一次被挤出榜单。千万富豪平均每人拥有四块手表，亿万富豪拥有手表的数量从5.6块下降到4.9块。价格相对较低的瑞士手表浪琴取代劳力士，在男性富豪青睐的送礼品牌中排名十五。

苹果电子产品广泛受到富豪的欢迎，去年第四名上升到今年男性最青睐的送礼品牌第二名，苹果也是送礼品牌中唯一的电子产品。

企业家信心降低

此外，胡润报告称，当企业家被问及是否对经济有信心时，有25%的企业家表示“非常有信心”，而三年前该比例为56%。对经济没有信心的企业家由三年前的1%上升到今年的9.4%。

受此影响，企业家纷纷把投资瞄准地产。尽管政府对房地产进行宏观调控，富豪对房地产的选择依然居所有投资类别之首，达到64%。股票投资连续四年下降，减少到43.6%，但仍居第二，固定收益和黄金分占三、四位。

此外，富豪还把越来越多的财富投入到游艇和私人飞机上。有三分之一的亿万富豪表示准备在将来三年内购买私人游艇，比去年上升一倍，20%的亿万富豪表示准备在未来三年内购买私人飞机。

报告显示，此次受访富豪平均年消费177万元，不到平均财富的3%。与去年相同，旅游仍然是富豪的主要消费所在，收藏从第六位上升至第五位，此外消费大项是娱乐、礼品和孩子教育。女性富豪在日用奢侈品上花费更多，而男性富豪在娱乐、收藏和礼品上花费更多。

路易威登