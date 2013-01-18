揭秘中国当红名媛们显赫背景 名媛有的不仅是钱

名媛是一个多么似是而非的词语啊！拥有傲人家世的洪晃该算是一个另类名媛吧？但按照洪晃老师的观点，“所谓‘名媛’我一直认为是公众幻想中的人群，是不存在的。”但不可否认的是，就在中国这片土地上，确实有那么一群叫做名媛的人，虽然很少，但毕竟存在；虽然张扬，但又很神秘。

那群号称名媛的人是干什么的呢？她们是真名媛还是“被名媛”？她们吃的啥穿的啥玩的啥？她们的老爹和丈夫又是干吗的？她们是不是中国版的帕里斯·希尔顿？我想，这是很多人都想知道的问题。

名门望族型万宝宝

职业背景：珠宝设计师

她是中国前人大委员长万里的孙女，在中南海长大。曾留学美国与法国，也是第一个出席巴黎重量级社交成年舞会的中国女孩。

“在社交场合，我觉得我代表的不仅是我自己和我的家庭，还包括中国。”2003年，万宝宝身穿Larvin设计师Alba Elbaz为她量身打造的礼服，在巴黎协和广场上的Crillon酒店宴会厅里，周旋于来自欧洲的公主、贵族与美国富豪后代之间。