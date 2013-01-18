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实拍：钓鱼台国宾馆吃的国宴

2013-01-18 09:52 来源：新华网 评论(0)T|T

钓鱼台国宾馆坐落于北京海淀区玉渊潭东侧。据悉，金代的章宗皇帝完颜璟曾在此筑台垂钓，因此得名“钓鱼台”，算起来，至今已有800余年历史。后来，清朝乾隆皇帝敕命疏浚玉渊潭并在此兴建行宫，将“钓鱼台”纳为皇家园林，并亲笔题写了“钓鱼台”三个字。1958年起，中国政府决定将钓鱼台扩建为国宾馆，用做来访国宾的下榻及会晤、会议场所，于是，“钓鱼台”的名字成了中国“国宾馆”的代名词。

钓鱼台国宾馆里面的牌楼

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