揭秘不丹倾国倾城的王后贝玛 背六万爱马仕手袋

近日国王与王后出国访问，很少看到两个人穿便服。王后不仅穿了件时髦的呢子大衣，还拎了一个女人最爱的爱马仕铂金包

王后红色上衣配传统不丹长裙十分亮眼，不过手上的黑色香奈儿手袋则更加抢眼。

不丹年轻的五世国王王后杰芊。贝玛。这位年轻的王后吸引了无数媒体的镜头。贝玛有着典雅美丽的容貌，她的爱情故事更是让人羡慕。在她7岁时，17岁的王子旺楚克跪在地上向她求婚。如今小女孩长大，有情人终成眷属，贝玛成为了倾国倾城的不丹王后。旺楚克的父亲有四位美丽的妃子，但旺楚克说，他要打破不丹国王可以一夫多妻制的传统，他将只会娶一位妻子――就是贝玛。