揭秘撒贝宁进央视内幕：一个电话改变命运

撒贝宁第一次爆红是因为主持人大赛他得了第一，是中央电视台著名当家主持人、当红小生。几年的沉淀让撒贝宁尽管屡传绯闻，但还从未承认过恋情。直到章子怡承认与撒贝宁确实有情，并愿意找个好人嫁了，就足见这段感情对撒贝宁来说多重要，更让小撒又火了一把。其实这十几年来，撒贝宁的路走得很幸运，离高考3个月收到北大录取通知书，轻松进入中央台。

究竟撒贝宁有怎样的背景，可以这般“一路畅通”。（人民网文化频道综合编发 文字来源：深圳晚报 北青网）