揭秘赌王4房17子女：3女恋同性 1男勾女成瘾

赌王四房17子女
日前，赌王爱女何超盈与林建岳女儿林爱儿的同性恋情被曝光，在赌王四太极力反对下，何超盈直接入住林家大宅，宛如女主人。
赌王何鸿燊风流闻名上流社会，看来虎父无犬子。何氏家族单这一门阵容就十分强大，何鸿燊一生娶了四个老婆，育有17个子女，其中大部分是70岁之后生的，而且70岁后大部分是男孩。4房17子女人生依旧精彩纷呈，其中，何超雄、何超琼、何超盈3位女儿被曝恋同性绯闻。儿子们的情史也不简单，四房长子何猷亨夜店拥辣妹，三房儿子何猷启则与女友开房被拍。
原配夫人黎婉华
澳门首富何鸿燊，现任澳门旅游娱乐有限公司总经理，他控制的资产达5000亿港元之巨，个人财富有700亿港元，澳门有三分之一的人直接或间接受益于他的公司。澳门人把赌王称作“无冕澳督”和“米饭班主”，是澳门博彩史上权势最大、获利最多、名气最响、在位最长的赌王。2011年9月，何鸿燊减股权至零，四太60亿身家成“新赌王”。
正房原配：黎婉华
何鸿燊的原配夫人黎婉华是葡萄牙人，在澳门土生土长，出身澳门显赫的律师家庭，当年有澳门街第一美人之称，是何鸿燊粲4位妻子中最低调的。黎婉华的祖先曾在葡萄牙担任高官，祖父任律师，也是澳门当时唯一的一位公证人。两人在20世纪40年代初结婚，她为“赌王”生了4个儿女。
赌王与原配夫人黎婉华
黎婉华年轻时，气质和当时红极一时的女星英格丽-褒曼相近，裙下之臣无数。赌王20岁时由香港到澳门的“联昌”公司打工，因工作关系认识黎婉华的大姐夫，首次与她见面，已惊为天人。赌王随即展开猛烈追求，造就一段童话情缘。
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