盘点星二代读什么贵族学校

小编给大家盘点一下都有哪些明星子女读贵族学校。

阳光房子国际幼稚园

明星家长：张柏芝谢霆锋

张柏芝与谢霆锋的两岁半儿子Lucas今年1月初正式返学读幼儿班，就读位于香港红山半岛的Sunshine House International Pre-School。

在Lucas两岁多的时候，他在父母的安排下就被送进了香港贵族学校——阳光房子国际幼稚园。这间国际学校主要采用全英文教学，另有普通话、唱歌及文学堂等，非常全面，一个学期学费就要七千美金，价格不菲。

Lucas就读的班级属于小班，每班人数在30人以下，但这并没有减少LUCAS的关注度，他在幼稚园有大批粉丝。