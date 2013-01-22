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名人用餐时间大拍卖：任志强贵过奥巴马

2013-01-22 09:35 来源：搜狐 评论(0)T|T

在2012年7月26日晚上的两个募捐晚宴上，捐赠者每人付了3.04万美元与美国总统奥巴马共进晚餐。不料此后他们却发现上当了，奥巴马根本就没有和他们一起用餐，只是在饭桌前跟大家打了个照面，然后就溜掉了。

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