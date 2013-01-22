国宝档案：盘点故宫馆藏的珍贵上古玉器

故宫博物院收藏古代玉器约三万件，主要源于清宫遗存。这些玉器品种齐全，工艺精湛。

故宫博物院所藏玉器按时代可划分为元代以前古玉、明代玉器、清代玉器三部分。在元代以前玉器中，有当代考古发掘的精品及传世古玉中的珍品，包括了新石器时代至元代各历史时期的典型作品，其中一些精品原为清代宫廷珍藏，世所罕见。明代玉器多数为明宫遗存及清代宫廷的收藏，是研究明玉最重要的材料。大量的清代玉器主要为清代宫廷用玉及各级官吏进贡的玉器珍玩，囊括了清代玉器的方方面面，全面地反映了清代玉器的制造、使用和文化内涵。

玉兽面纹圭，长21.8cm，宽5.5cm，厚0.9cm

玉料表面经染色呈漆黑色，器身扁而长，一端略宽，有刃，另一端有一孔。圭两面皆有纹饰，一面中部为阴线兽面纹，兽面的上、下方分别饰阴线绳纹及成组的凸线，另一面的主体纹饰同前一面大体相同，下方有一组凸线构成的变形兽面纹。目前为止，考古发掘中尚未发现有类似凸线纹饰的玉圭，对这件玉圭的制造年代，学者多有推测，一些学者认为，玉圭应为新石器时代晚期的作品。

玉鹰攫人首佩，长9.1cm，宽5.2cm，厚2.9cm

佩玉料呈青黄色，局部有褐色斑，片状，边缘略薄，两面图案相同。作品上部为一只展翅之鹰，鹰头侧转，双爪下垂各抓一人首。作品为镂雕，鹰身上的一些装饰纹用凸起的线条组成，这些工艺同新石器时代石家河文化的玉器工艺类似。

同样题材的镂雕玉器在上海博物馆及天津艺术博物馆都有收藏，带有类似的鹰鸟纹图案的玉圭在一些博物馆也有收藏，有的学者推测这些作品为新石器时代晚期制造。此佩图案较复杂，鹰翅上端与人首间装饰的含义尚不明确，作品表现的可能是远古时期的氏族图腾，鹰是氏族的徽号，而鹰爪抓的应是战败的敌人之首级。

玉花斑弧刃斧，新石器时代含山文化，长23.7cm，宽8.7cm

此玉斧玉料呈青灰色并有较多的自然纹理而形成暗花。斧为长条形，略扁，刃部呈前凸的弧状，斧顶略窄，近顶部有一圆孔。

此玉斧于1987年在安徽省含山县凌家滩新石器时代墓地的M4号墓葬出土。墓葬中有大量的随葬玉器，其中包含许多精品，如玉勺、玉龟甲、玉刻图板等，并有大量玉斧。由此推测，墓主人是地位显赫的人物，所葬玉斧既象征权力，又标志着财产的丰厚。此件玉斧是随葬玉斧中制作最精致的一件，斧的刃部锋利，有一定的厚度和重量，具有实用性。其玉材虽因埋葬时间久远而发生了颜色的变化，但仍不失华丽的本色。斧的表面光滑，磨制精细，顶部略糙，可知顶部原嵌于木柄中因而未将其磨光。此件作品显示出玉斧由实用工具向礼仪用器的转化。

玉板片状，中部微隆起，边缘呈阶状凹下。玉板表面饰有阴线琢出的环形图案及放射形的箭头状图案。

此玉板于1987年在安徽省含山县凌家滩新石器时代遗址出土，出土时夹于玉制的龟背甲及腹甲之间，表明它是占卜的工具。对于图案所表现的内容，学者们有多种解释，或认为是上古之时的河图、洛书，或认为是文字产生前的八卦图像，或认为另有含义。总之，其文化内涵极其深刻，尚需作深入的探讨。