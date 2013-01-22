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以前未公开的毛主席生活照 有你想不到的另一面

2013-01-22 09:52 来源：新华网 评论(0)T|T

这组照片中，有一部分从前并未公布。透过摄影师的镜头，让我们看到了一个更加生活化，人性化的毛泽东。

毛主席接见志愿军文艺兵(1952年，摄影：吕厚民)

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