看看世界顶级美女都嫁给了谁？多为富商老板

说起世界顶级美女，相信每年维多利亚秘密大秀上的各位天使就会映入你的脑海，甜美的脸蛋，魔鬼的身材，她们就是无数男人的梦中情人，甚至美女甚至是数次当上了妈妈，其美貌身材都曾有多少改变……那到底什么样的男人才能得到美女们的垂青，能够抱得美人归呢？快来看看美女们的传奇经历吧。

海蒂-克拉姆(Heidi Klum)，国际知名的模特儿。

海蒂-克拉姆(Heidi Klum)是红透十几年的T台奇迹，而她与歌手老公Seal Samuel的婚姻也是奇迹中的奇迹，典型的“美女与野兽”的组合。两人相差十岁，结婚七年，期间育有三个孩子，一直被看做是模范明星家庭的代表。直至2012年年初，两人因为“不可调和的分歧”而申请离婚，最终和平分手。