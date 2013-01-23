【组图】龚海燕辞职再创业 盘点二次创业的企业家

2012年12月24日晚6点，伴随着圣诞节的到来，世纪佳缘在纳斯达克发布了龚海燕辞职的消息。辞任CEO后，龚海燕就任“专任联席董事长”，正式退居幕后。除了要参加每季度的股东大会，她已和世纪佳缘没有交集。

辞职第二天，龚海燕便开始了第二次创业，为创办的91外教网招聘员工。现在龚海燕的头衔是91外教网创始人兼董事长。

再创业不仅是对企业的重整、重塑、再造，更是对企业家心态、精神、文化的梳理、重塑和弘扬，下面我们盘点一下再创业的企业家们。