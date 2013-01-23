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狂人鲁迅一生究竟拥有多少女人？

2013-01-23 09:46 来源：新华网 评论(0)T|T

说到鲁迅，毋庸置疑，鲁迅确实是民国时代的革命斗士，文学泰斗。其文风劲道，其风骨超然。但鲁迅虽是斗士，却非鲁圣！我们要知道世界上无论什么人，他第一个标准是人，不是神！谈起鲁迅的女人，不少人被教材所误，只知道有其学生兼夫人许广平，然后一些人知道鲁迅还有个原配夫人朱安，但鲁迅毕竟是鲁迅，中规中矩的鲁迅，则不是鲁迅，他的情感世界富可敌国。

自古以来就是这样，文人风流倜傥是一种浪漫，想想明末四公子，再想想徐志摩郁达夫等等，哪个才子没有几个红颜知己？

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