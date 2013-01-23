各行业年终奖大起底：银行前台拿7万元

银行前台小妹都拿了7万元？

建筑设计师年终奖直接买套房？

又到年关，坊间各种关于年终奖的小道消息开始流传：某银行前台小妹都拿了7万元；某建筑设计单位发年终奖后，有人直接全款买了一套房……

现实中，几乎所有人都讳谈年终奖。近日，重庆晚报记者多方打探，终于挖出各行业年终奖的冰山一角，供大家管中窥豹。

银行

动辄十几万？

左彬，34岁，某股份制银行后台人员，从业10多年。他表示，重庆的银行有国有、外资、股份制等几种。“像渣打、东亚等外资银行通常没有年终奖概念，一般是多发一个月工资或者多给一些假期。”左彬说，其他银行按两种方式发年终奖：平时月奖、季度奖发得少的，奖金积累在年终发，年终奖有六七万元；平时月奖、季度奖含在工资里的，年终奖就象征性地发个两三万元左右。各银行根据效益和分配机制不同，数字上下浮动。

营销岗可达10万元

左彬称，总体来说，客户经理等营销岗位人员年终奖比后台人员高一些，因为他们有绩效考核。“特别是做对公账户的，有拿10万元年终奖的，但毕竟是少数，其压力非一般人能想象。”

“我每月工资约8000元，年终奖2万元左右。去年年终分两次发的，一次是一月底，约1万元；第二次在过年前，1.1万元。我们银行年终奖算不错的，我朋友在另一家股份制银行任中层干部，年终奖还不如我这种基层员工。听到这个消息，我心理一下就平衡了。”左彬说。