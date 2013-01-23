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【组图】买房常识：看高层住宅买在几层最好

2013-01-23 09:59 来源：搜房网 评论(0)T|T

买房的时候，大家都知道楼层越高越贵，确实，高楼层空气好，噪音小，连蚊子都会少几只，为了一辈子的窝，不少购房者都愿意多搭上点钱，买个高楼层。

但其实住房并不是越高越好

但其实住房并不是越高越好，你知道第几层的高层，才是最好的吗？

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