美国百万富翁都住哪 盘点富人最多的十大美国城市

第十位圣何塞San Jose

百万富翁人数：88,800人

百万富翁变化：2.7%

房屋价值的变化：持平

财富500强企业的总部：Cisco思科 eBay

失业率：9.9%

在经济衰退期间，圣何塞和任何大城市一样，经济受到重挫，高科技产业经历了一场可怕的销售低迷期。由EDS和惠普公司提供的常规硬件产品，软件产品也一样大幅下跌。企业和个人也削减技术开支，这种潮流才刚刚开始改变网上公司，如Facebook和智能手机的业务，提供另一波的高科技与新的销售。