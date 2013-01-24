揭秘毛泽东与蒋介石未公开的合影

1945年8月28日，这是具有历史意义的一天。这一天，毛泽东率领中国共产党代表团从延安飞抵重庆。这一消息震撼重庆全城，柳亚子因此写诗称赞毛泽东是“弥天大勇”。在此之前，为了国家民族的利益，为了团结教育全国人民，中共中央决定接受蒋介石的邀请，派毛泽东、周恩来、王若飞赴重庆与国民党进行谈判，并于8月25日发表《中共中央对于目前时局的宣言》，提出了“和平、民主、团结”三大口号和六项紧急措施。这一英明决策受到全国人民的欢呼和全世界舆论的赞赏。毛泽东和蒋介石单独合影的那张照片网间经出现，但这张照片较罕见，原因可能是因为照片中毛泽东所在的位置太靠边了，在当时的环境下不好公开。图为：1945年，重庆谈判期间，左起：毛泽东、美国驻华大使赫尔、蒋介石一起合影。