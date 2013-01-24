揭秘毛泽东与蒋介石未公开的合影

1945年8月28日，这是具有历史意义的一天。这一天，毛泽东率领中国共产党代表团从延安飞抵重庆。这一消息震撼重庆全城，柳亚子因此写诗称赞毛泽东是“弥天大勇”。在此之前，为了国家民族的利益，为了团结教育全国人民，中共中央决定接受蒋介石的邀请，派毛泽东、周恩来、王若飞赴重庆与国民党进行谈判，并于8月25日发表《中共中央对于目前时局的宣言》，提出了“和平、民主、团结”三大口号和六项紧急措施。这一英明决策受到全国人民的欢呼和全世界舆论的赞赏。毛泽东和蒋介石单独合影的那张照片网间经出现，但这张照片较罕见，原因可能是因为照片中毛泽东所在的位置太靠边了，在当时的环境下不好公开。图为：1945年，重庆谈判期间，左起：毛泽东、美国驻华大使赫尔、蒋介石一起合影。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|