养生：细数11种最强悍的抗衰老食物

我们知道大葱的营养价值是不容忽视的。大葱耐寒抗热，适应性强，四季均可上市，大葱的功效葱不仅味道鲜美，而且具有医疗保健功效。特别是大葱中含有 ―种叫做蒜素的挥发油，有很强的抗菌作用，使葱成为一种可入药的佳品。日常生活中，大葱有很多的功效和作用，让我们一起来看看大葱有哪些食疗作用吧！

盘点大葱的七大食疗功效

1、补阴壮阳

大葱中的各种维生素能保证人体激素正常分泌，还能有效刺激性欲，从而“壮阳补阴”。因此，对男性来说，每周吃3次大葱或细香葱，可炒菜、凉拌食用，也能当成调味剂，以达到壮阳补阴的功效。

2、舒张血管

大葱富含维生素C，有舒张小血管，促进血液循环的作用，可防止血压升高所致的头晕，使大脑保持灵活，并预防老年痴呆。大葱的挥发油和辣素，能祛除腥膻等油腻厚味菜肴中的异味，产生特殊香气，如果与蘑菇同食还可以起到促进血液循环的作用。

3、解毒调味

大葱味辛，性微温，具有发表通阳、解毒调味的作用。主要用于风寒感冒、阴寒腹痛、恶寒发热、头痛鼻塞、乳汁不通，二便不利等。大葱含有挥发油，油中的主要成分为蒜素，又含有二烯丙基硫醚、草酸钙。另外，还含有脂肪、糖类，胡萝卜素等，维生素B、C，烟酸，钙，镁，铁等成分。

4、缓解疲劳

生葱像洋葱一样，含烯丙基硫醚，这种物质会刺激胃液的分泌，且有助于食欲的增进。与含维生素B1含量较多的食物一起摄取时，会促进食物的淀粉及糖质变为热量，可以缓解疲劳。

5、预防癌症

香葱所含的果胶，可明显地减少结肠癌的发生，有抗癌作用。葱内的蒜辣素也可以抑制癌细胞的生长；葱还含有微量元素硒，可降低胃液内的亚硝酸盐含量，对预防胃癌及多种癌症有一定作用。

大葱具有刺激身体汗腺，达到发汗散热之作用；葱油可以刺激上呼吸道，使黏痰易于咳出。葱中所含大蒜素，具有明显的抵御细菌、病毒的作用，尤其对痢疾杆菌和皮肤真菌抑制作用更强。

7、降胆固醇

大葱可降低坏胆固醇的堆积，经常吃葱的人，即便脂多体胖，其胆固醇并不增高，而且体质强壮。葱叶部分比葱白部分含有更多的维生素A、C及钙。

吃葱禁忌：3类人不宜吃葱

一般人群均可食用，脑力劳动者更适宜。然而有些人不宜吃葱。

1。胃肠道疾病患者。患有胃肠道疾病特别是溃疡病的人不宜多食。

2。表虚、多汗者也应忌食大葱。

3。眼疾患者。过多食用葱还会损伤视力，因此眼睛不好的人也不宜过多食用大葱。(中国青年网)