【组图】盘点百年最美面孔

每个年代对于美的定义都是不同的，就正如一千个读者眼中会有一千个哈姆雷特一样，每个时代的美女也都带有不同的风格与特点。但无论她们怎样容貌不同，却同样能令我们感受到震撼人心的美。

20世纪50年代，人美歌甜的邓丽君，代表了一个时代对于大家闺秀的定义。