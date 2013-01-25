【组图】盘点中国“富三代”的华丽风采

名人后代总是备受关注，这里的所谓“富三代”不只是家境富裕，更指有名的三代人群。如蒋介石孙子蒋友柏依旧帅气依然，而叶明子等也凭着独特魅力也依旧活跃在时尚圈中。今天我们就一起走进她们，看看她们的华丽风采。

万宝宝

原全国人大常委会委员长万里的孙女。万宝宝是一位珠宝设计师，其父万季飞现在是中国国际贸易促进委员会会长，级别为正部级。万宝宝亦是历史上第一个参加“克利翁名媛舞会”的中国名门之后（2003年），跻身巴黎的上流社会。