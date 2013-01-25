【组图】图揭央视春晚30年之最

近日“董卿朱军素颜彩排照”占据各大娱乐网站头条，图片中董卿未施粉黛、戴着黑框眼镜气色显得有些不佳，与朱军认真对台本十分敬业。这组素颜彩排照流出之后得到众多网友关注，网友称简直判若两人，更有网友大叹“化妆师太伟大了。”