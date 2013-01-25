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【组图】图揭央视春晚30年之最

2013-01-25 09:45 来源：人民网 评论(0)T|T

董卿朱军素颜彩排 董卿朱军素颜 董卿素颜彩排 董卿素颜 朱军发福

近日“董卿朱军素颜彩排照”占据各大娱乐网站头条，图片中董卿未施粉黛、戴着黑框眼镜气色显得有些不佳，与朱军认真对台本十分敬业。这组素颜彩排照流出之后得到众多网友关注，网友称简直判若两人，更有网友大叹“化妆师太伟大了。”

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