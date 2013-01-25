养生：揭秘长寿十大要素

一、家有长寿明星。

家族谱系中长寿的亲戚越多，你体内长寿的基因就越多。波士顿大学医学院的学者研究发现：在百岁寿星中，至少有一半人的父母、兄弟姐妹或祖父母中，有一人的年龄在90岁以上。

二、走路快。

走路速度越快，距离越长，体力的持久性也就越长，有望长寿。匹兹堡大学的学者综合回顾了9项不同的研究成果，分析结论为：走路速度每增加0.1米/秒，死亡的可能性就会降低12%。