五大90后硅谷CEO：亚裔面孔有很多

自古英雄出少年，在科技界也不例外，扎克伯格和多西都等人是在自己青春年少之时成为科技巨星的。
如果仔细回顾当今科技界的巨擘的成长经历，你会很轻松地发现他们基本上在21岁之前就已经崭露头角了。可世界上在21岁就小有成就的年轻人非常多，最终能够历尽磨难，成功当上大牌科技公司首席执行官的却少之又少，而自己创业成功，并产生较大影响力的更是罕见。
蒂姆·崔（Tim Chae）
今年20岁的蒂姆近期正忙于参加一个名为“500初创公司”的培训速成班，这个培训班是由一个融资公司组织的。蒂姆是美国巴布森学院（Babson College）的肄业生，现在他已经成功地为自己的公司——Post Rocket筹集了一笔资金，但是距离融资目标还有较大差距。
根据Post Rocket的网站显示，该公司能够根据用户的Facebook页面最大限度地提供邮件优化推荐服务。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|