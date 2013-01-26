五大90后硅谷CEO：亚裔面孔有很多

自古英雄出少年，在科技界也不例外，扎克伯格和多西都等人是在自己青春年少之时成为科技巨星的。

如果仔细回顾当今科技界的巨擘的成长经历，你会很轻松地发现他们基本上在21岁之前就已经崭露头角了。可世界上在21岁就小有成就的年轻人非常多，最终能够历尽磨难，成功当上大牌科技公司首席执行官的却少之又少，而自己创业成功，并产生较大影响力的更是罕见。

蒂姆·崔（Tim Chae）

今年20岁的蒂姆近期正忙于参加一个名为“500初创公司”的培训速成班，这个培训班是由一个融资公司组织的。蒂姆是美国巴布森学院（Babson College）的肄业生，现在他已经成功地为自己的公司——Post Rocket筹集了一笔资金，但是距离融资目标还有较大差距。

根据Post Rocket的网站显示，该公司能够根据用户的Facebook页面最大限度地提供邮件优化推荐服务。