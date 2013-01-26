【编者按】 头顶北京奥运和伦敦奥运两届冠军光环的邹市明于1月23日正式从国家队退役，正式签约世界职业拳坛 ，自此中国拳击第一人邹市明正式从“业余”走向“职业”。作为中国拳坛最有名的运动员，邹市明的未来让人充满了期待。

在国外，职业拳击比赛已经形成规模，这为职业拳击经纪人和职业拳手人带来了可观的经济效益。邹市明从“业余”走向“职业”，如果他能够如意拿到职业 拳击的世界冠军，则对于拳击经纪人来说，也是一种新的刺激。刘刚作为国内比较知名拳击俱乐部经理兼教练，培养了不少职业拳击手。如果刘刚携手邹市明，会擦 出怎样的火花？就像唐金捧红了阿里、泰森、霍利菲尔德、鲁伊兹等世界拳王，让整个拳坛都充满了力量。那么，在邹市明与刘刚之后，中国的拳击运动市场或许就 此打开，走进大众的视线之内。

中国首个职业拳击推广人没有唐·金那么霸气，他更像一个草台班子的班主

文_本刊记者 赵芃 编辑_萧三匝 摄影_高洪洲

中国出了个拳王。但不是国家的竞技体育系统培养出来的。

2012年11月24日，昆明，云南文山的苗族小伙子熊朝忠击败墨西哥拳手马丁内斯，赢得了WBC（世界拳击理事会）迷你轻量级世界拳王金腰带。

当裁判刚刚举起熊朝忠的手，刘刚就冲上了拳台，随即把“小熊”扛上自己的肩膀。他是“小熊”的老板兼教练，为了这一刻，这个中国最早的职业拳击推广人已经等了10年。“这是我们应得的，水到渠成。”他不想装谦虚。

2013年1月，刘刚手下的3名拳手要到国外比赛，其中有拿过全国青年冠军的裘晓君。他从12岁开始到上海体校练拳，觉得职业拳击更适合他，就找到了刘刚。裘晓君的父亲是拳击迷，儿子的每一场比赛他都到场观战。裘晓君将在两年内挑战金腰带。“我们有两个选手今后两年都有机会成为拳王。”刘刚说，“多出几个熊朝忠就好了。”

3月，熊朝忠将赴拉斯维加斯打卫冕赛，澳门、新加坡的比赛也在联系中。“卫冕后才是真正赚钱的时候，商业价值会大大提高，出场费可能达上百万。小熊再打上两年，到32岁退役，就能回家娶媳妇，也开个小拳馆了。”刘刚说。

今年，刘刚准备做一些三五十块钱门票的普及赛事，藉此培养观众群。“中国职业拳击要发展起来，只是个时间问题。”

刘刚曾是中国恢复拳击运动后国家招收的第一批运动员。1986年，他14岁，在老家四川泸州上学，被到学校挑人的体校教练选中，成了中国第一批拳击运动员。他也是那一批运动员里年龄最小的。两年不到，顺利进入了国家队。此后，他先后7次获得全国冠军，参加了1990年北京亚运会，拿到铜牌。1992年，他代表中国队参加巴塞罗那奥运会，在那里，他认识了澳大利亚教练，知道了国内拳击运动与国外的差距。

1994年，刚满23岁的刘刚从国家队退役了。对于拳手来说，这正是出成绩的黄金年龄，“但是国家队就是这样，你的教练走了，你就得跟着走。如果我赶上现在这好时候，国家给的条件这么好，奥运会在北京举行，我也拿冠军了。”刘刚当年的队友如今早已散落凡尘，有的做保安，有的帮人收债，“有好多进了监狱，还有几个被枪毙的。”

刘刚没有成为“张尚武”。退役后，他订了张单程机票，揣着300美元就只身去了澳大利亚，他想在异国他乡挣前程。

但习惯了在国家队衣食住行都被安排好的生活，一到澳大利亚，他才发现一切都是两样。他先进了一家职业拳击俱乐部。因为没钱，只能每天打扫俱乐部以充会费。俱乐部为他办了一个欢迎派对，大快朵颐后，他却收到了账单，别人告诉他：“用餐的钱我们帮你付了，但是酒水钱得你自己付。”还没获得职业拳手资格的他不得不边训练，边打工。他到唐人街上一家华人夫妇开的餐馆应聘洗碗工，讲了一大堆自己的辉煌经历，以为人家会特别照顾，老板却只笑着说：“阿刚你真厉害，但我们需要的是勤快人。”他必须从头再来。

在餐馆洗碗，到俱乐部练拳，打一打锦标赛，这样的生活持续到1996年，刘刚终于拿到执照，成了中国首位职业拳手。从此，他有了自己的经纪人和团队，再不用继续为生计忧心了。

但他在澳洲的首场比赛就出了意外。1996年4月29日，墨尔本，刘刚挑战当时的澳大利亚羽量级全国冠军兰斯·霍姆森。这是他第一次不戴护具，赤裸上身站在拳台中央。他在第六个回合便将对手击倒。然而，他并不高兴，反倒陷入了深深的自责中，因为12个小时后，在澳大利亚家喻户晓的霍姆森因脑血管破裂身亡了。

“我打死人了！”恐惧弥漫在刘刚心里。解开他心结的是霍姆森的父母，他们在电视上发表了公开讲话，希望刘刚不要受此影响，能够继续打拳，并呼吁教练和队医能够在发现拳手状态异常时适时叫停比赛，避免不幸的发生。西方人不会因为你是冠军而在生活中给你特殊待遇，但也不会让你负不该你负的责任。刘刚不仅因此免于责难，还名噪全澳洲，一些国际主流媒体当时都登出了这则新闻。刘刚的教练拿着登了他照片的报纸到移民局说，“就是他”，他因此顺利移民。