一头是未成名的艺术家，另一头是平民收藏家，新一代的创作者与鉴赏者正在一起成长

文_本刊记者 黄文潇 编辑_萧三匝

拍卖进入倒计时，距终场不到1小时了，曾玉成的作品《天边还是那朵云》出价到了两万，已逼近它的一口价两万六。听不到拍卖师叫价，看不到竞拍者的号码板，最后成交也不会有实在的落槌声，除了电脑屏幕的闪烁提醒你时间在流走，压根儿感受不到任何紧张空气。或许，《那朵云》的买家，正为自己泡了杯咖啡，闲坐在电脑前，安然地等待拍卖结果。

这是艺术品交易网站HIHEY正在进行的一场线上拍卖。主题是陶瓷，作品不过9件，来自4位“80后”艺术家。有十几位买家在实时竞价。竞拍作品中，标的最高的是曾玉成的《春夏秋冬》，一口价也就4万元，而最便宜的是周政光的《日进斗金》，不过1500元。

这样的拍卖，HIHEY大概每10天举行一次。2011年4月上线的HIHEY，现在每天的交易额在20万元左右，与其合作的画家，80%以上是生于改革开放后的年轻人。

2012年，谭云川的作品参加过两次HIHEY竞拍，10月的油画新作《花间》，HIHEY给出的估价为4万－7万元。这是我找他的原因。

“我又不是什么名画家。”在宋庄的小院里见到谭云川的时候，他明显有些慌乱。生于上世纪80年代初的他，曾是那个年代那些背着小画板，每日到少年宫去学画画的童子军中的一个。所不同的是，他坚持到了现在。他的工作室里摆着大小不一的画作，内容多是身着古装的仕女。他从在电视剧剧组工作的父亲那里借来服装，再花钱请来专业模特儿穿上，然后拍照，并据此作画。工作室里也有电脑，却没有连网，因为有了网络以后就会净想上网，干不了别的。他的妻子就是开网店的，但没有来宋庄与他同住，他似乎有点享受这形单影只的生活。

虽然HIHEY给他的价钱比其他年轻画家已经算高的了，但他现在仍不能纯以卖画为生，他每年也就卖两三幅画，收入10万左右。但“钱花得太快”，不得已，他只得将自己的房子外租，补贴另一部分日常开销。但他讨厌那些跟他讲价的买家。时常有买家钻到他的工作室，指着一幅幅画，像挑萝卜白菜似的一一询价。对这类人，他尽量压住火气跟人家讲：“它是一个艺术品，就算讲价，你也不要讲那么露骨。我又不认识你，你跑过来就问这个多少钱，这不太好。”

谭云川的生存状态很有代表性，至少，周志涛的情况跟他差不多。周是赶着1970年代尾巴出生的，从吉林到北京，读完中国艺术研究院以后，便开始了职业作画生涯，在画里讨生活已有六七年时间。他与画廊签约，并已办过个展。周家清冷得很，几乎看不到一件电器，也没有一个像样的晾衣服的地方。他在家里牵了根绳，绳上的衣服攒在一起，半干半湿。他卧室的门口摞着自己的画，床头桌上散放着几本佛经，他已经皈依，但还不能完全持戒。

1986年出生的曹学焱反倒是“幸运”的，因为上学的时候就有一些“成绩”，所以他一出校门就有了自己的工作室。他在天津美术学院的专业是版画。他工作室的墙上挂满了已经被母校收藏的毕业作品《勇者系列》。他的风格是典型的“卡通一代”，人物造型相当具有辨识度，统一的圆头，光亮的皮鞋，露着缺了一块的大板牙，每幅画里还都有唯一一个不露牙的人。他说，自己“这个系列反映的是工业文明的标准化、机械化，而勇者所代表的是坚持个性，不随波逐流的人。”

版画缺少唯一性，价格自然比不过油画。曹所印的一套11张的版画，卖价也就3万元左右。去年10月，他曾在今日美术馆做过一场访谈，题目就是“版画的艺术性和限量生产的前景”。他给自己定了一个上限，一版印量不超过20张。但事实是，他往往连这20张也卖不出去。

维持这个画室一年大概要四五万块，这让他烦心，刻版画的铜版太贵，他换成了锌版。“现在已经不能开口向家里要钱了，都是自己挣。”曹说，境况好点的时候，他还要寻思着给父母寄钱，生活十分窘迫的时候，他有一个月都将自己关在画室里，只吃泡面，网络是与外界的唯一联系。他为此感叹不已。他毕业才一年，同班同学就只剩下他与另外一个人在职业画家这条路上熬。

苦熬注定是未名艺术家的生活常态，随着各大艺术院校的不断扩招，每年仅8大美院出来的毕业生就数以万计，但谁都知道，艺术家是无法量产的。“过去美院招收50个学生里，有一两个出息的。现在美院招收500个学生，可能还是只有一两个。真正的艺术家并不会因为学艺术的人多了自然就增加了。”中央美术学院刘礼宾博士说。

“我目前还没有发现特别突出的年轻艺术家。”“当代艺术教父”栗宪庭向本刊记者表示。

但已有一部分人开始露头，李青、仇晓飞、黄宇兴、屠宏涛等被认为是最有潜力的。刘礼宾说，他看好的年轻艺术家起码有二三十人。

2012年夏，世界著名艺术市场信息公司Artprice提供的未来之星拍卖报告中，前30位里中国艺术家就占了19席，这其中包括张志永、薄春雨、杜文斐、王芳、韩梅、魏久捷、李嘉儒。不过，排名最靠前的薄春雨，其市场成交价格也不过1.5万美元/幅。而雅昌艺术市场监测中心的数据显示，这一季的艺术家作品成交额排名第十的名家艾轩，当前作品成交额以千万元人民币计。

不过，与更早一些的无名画家相比，这一拨人的日子过得也不算太苦。HIHEY总裁何彬粗略估计，在与HIHEY签约的1500多名艺术家里，能够靠卖画为生的已经占到一半。“现在的艺术市场是越来越好了。”

买家也不同以往了。

张晓光是一位典型的年轻艺术家的粉丝。他在北京某中学做行政工作，买年轻画家作品的初衷尤为简单：“名家买不起，年轻画家便宜，而且基本都保真，我们都是朋友。”

他购入的首幅画作，就是通过互联网实现的。在五年时间里，他收藏了30多幅画，最高的价格也没有超出5万。他说他是“工薪阶层的收藏爱好者”，然而即便是这样，他每年用在收藏上的花费，已是他收入的一半。在买与卖当中，张更喜欢的，似乎是与画家之间零距离交流，去年“十一”，他家里就来了两拨画家。

张晓光挑选未名画家有自己的原则，他在购入一幅画之前，甚至会研究六七个月。最终他将目标固定在了各大艺术院校的教师身上。“说白了和股票似的，年轻的是个发行价，就是不成名，这个画家坚持走这条路，我也亏不了钱。美院的老师本来就在这个行当里，他们持续下去的可能性更高。”

网名为“驼小宝”的夫妇与张晓光看法不同，他们从上世纪90年代起，就与画家频繁接触，2012年开始，他们在互联网上买入年轻艺术家的作品。“在网络上只看作品，喜欢就下单。”这样就能避免购买中的人情因素。

“驼小宝”夫妇与张晓光还有一点不同，他们收藏年轻艺术家的作品，主要不是出于升值的考虑，而是出于更强烈的爱好驱动。“投资年轻艺术家，风险太高了，回报也太慢了。”他们看重的是年轻艺术家笔下对当代生活的理解，他们收藏的是“生活语言和这个时代的痕迹”。

栗宪庭也很关注这群未名小子以及对未名小子下注的藏家。一个月前，他曾撰文呼吁建立艺术品“平价市场”，建议艺术家，尤其是年轻的艺术家，订立“切实可行”的价格。他希望市场在维持艺术家创作、生活需求和买方收入状况之间找到平衡点。“平价市场的目标，是要连接艺术价值的上端（艺术家）和社会审美变化的基础（大众）这两端。”

栗宪庭的呼吁正在变成现实，这是未名小子们所欢迎的。他们面临的是一个更新的，也是更全面的施展舞台。画廊经营艺术家的局面已经被打破，艺术品交易开放程度正在提升，网络的介入给年轻人提供了更多走到大众视野里来的机会。互联网把艺术家拉下了神坛，同时把艺术品拉出了大亨的保险柜。

一头是未名的艺术家，另一头是平民藏家，新一代的创作者与鉴赏者正在一起成长，这似乎已经成为一个不可逆的趋势。

不过，艺术品市场的散客时代不容易让未名小子们突然间爆得大名，也不容易让平民藏家一夜暴富，大家都需要耐着性子。在这样的时代，藏家想要在艺术市场逐利，或许就如Art Basel（巴塞尔艺博会）总负责人Marc Spiegler所说，需要的就是勇气，“那种买下尚未被世人发现的珍品的勇气”。

不一定腰缠万贯才能购买艺术品