盘点中国最年轻的15位富豪

2012年中国最富有的年轻人是谁？

根据2012年福布斯中国富豪榜，我们整理出了坐拥巨额资产的前十五位年轻富豪，这些富豪的年龄均未超过40岁，却身价高达数十亿，令人望尘莫及。

据统计，年轻富豪们的资产多半来自所持上市公司股份，虽然2012年财富呈现缩水的态势，但数目依旧亮瞎寻常人的双眼。

No.1 杨惠妍

年龄：31，已婚

2012年个人财富：277.2亿人民币

公司：碧桂园

碧桂园副主席杨惠妍2012年仍然是福布斯榜上最富有的富二代。她以277.2亿身价夺得头把交椅，比居于第二位的腾讯张志东高出122亿人民币。另外，在最年轻的中国富豪榜上，杨惠妍不仅是最年轻的，也是唯一的女性。事实上，这位美女富豪曾经登上2007年福布斯中国福布斯富豪榜首富宝座，并且以1200亿人民币的高身家俯瞰福布斯中国富豪榜，纵观十年，无人可敌。