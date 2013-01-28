央视十大最帅男主播的神秘情侣

撒贝宁
央视许多男主播深受观众的喜爱，其中十位最帅气的男主播，几乎成为众多女粉丝的择偶标准，他们在台上的主持魅力另人折服，台下的私生活同样备受关注。
撒贝宁女友章子怡章子怡与撒贝宁在其主持的《我们有一套》中相识，从此，撒贝宁开始追求章子怡。某知名八卦周刊的娱记一路追踪到广东开平《一代宗师》剧组，正碰上章子怡和撒贝宁。一向光彩照人素面朝天，和撒贝宁穿了情侣拖鞋。央视名嘴撒贝宁与国际影星章子怡的恋情遭曝光后，相关于二人进一步发展的传闻从未间断。
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