图揭春运回家成本：厨师月入3千不舍得坐高铁

王染男 27岁甘肃兰州市人音乐人
回家时间：2月5日
回家里程：1875公里
回家路线：地铁至北京西站2元--坐火车软卧至兰州火车站600元--打车到家30元
时间成本：20个小时
金钱成本：单程800元(包含路上饮食)，占月收入的很少一部分。
在北京工作学习六七年了。王染说，每次春运最怕的就是挤火车，春节本来放假休息，来回挤两天的火车实在让人身心俱疲。不过比起挤火车来，买不到车票才是最让人担心的。他说，过年回家最大的心愿就是与一年未见的家人团聚，回去准备给父母和奶奶带一些北京的特产，由于要挤火车以简便容易携带为优先考虑。
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