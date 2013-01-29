美貌与财富俱备 盘点上市公司最美女强人

上市公司不一定是男人的天下，而女企业家也不一定都是强硬霸道的形象，上市公司背后的女强人，她们拥有让人艳羡的财富同时也拥有过人的美貌，我们来看一下吧。

香港修身堂张玉珊

曾是香港电视演员，演出过不少电视剧和电影，亦曾推出唱片及担任电视节目主持，现为修身堂控股有限公司主席。张玉珊不仅是香港最年轻的上市集团主席，更是公认的美容专家，2003年公司于香港联交所创业板上市，张玉珊亦成为香港最年轻的上市公司主席。