【组图】国外企业力挺"同志" 盘点已出柜的高管

【中国企业家网】“同性恋”、“同志”、“出柜”等这些有违传统伦理纲常的词汇，在社会上总是能引起人们的关注。
2008年加州一项反对同性婚姻权的提案“8号提案”在加州同性婚姻合法化仅仅4个月后通过，该提案将婚姻权界定为仅限于一男一女的婚姻，使加州同志群体丧失了本已获得的合法婚姻权。目前，人们仍在就“八号提案”是否违宪激烈争吵。
但这并不妨碍国外科技巨头和企业对“同性爱”的力挺。谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)曾就“8号提案”撰写文章，表明态度：“我们将这一话题视为基本的平等问题，希望加州选民对八号提案投反对票。我们不应该剥夺任何一个人与所爱的人结婚的基本权利，不论性取向如何。”
同性恋者参加“同志骄傲大游行”活动
让全社会包容同性恋是个艰难的过程，但企业可以先行一步。下面让我们看看国外企业对“同性爱”的态度，以及已经出柜的企业家和高管们。
企业对LGBT的政策
2001年起，美林(Merrill Lynch)一支专门以LGBT族群为顾客的理财顾问团队成立，协助LGBT报税、筹划退休等，五年累积了10亿美元的生意。
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