中国风水最好的6城市：成吉思汗建立八卦城

第一个城市新疆的伊犁，中国的八卦城。在新疆的伊犁河上游有一个这样的城市，叫特克思，这个城市就是以八卦建成的，叫八卦城，以中心城市公园为基心，向周边辐射。有人说这个是不是新的、是伪造的？不是伪造的，可以负责任讲不是伪造的。
它是哪一年建成的呢？是南宋时期，公元1230年，由道教的龙门教教主邱处机应当时的蒙古大汗成吉思汗的邀请来建立的。后来在700年后，在1992年，邱处机的后人也是一个风水大师，他又把这个城市进行了改建，就是现在这个面貌，已经成为中国研究城市走向风水的一个重要历史性的标志。
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