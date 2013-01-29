中美第一夫人对决 彭丽媛气质不俗胜米歇尔

中美第一夫人巅峰对决彭丽媛军装气质佳不输百变黑珍珠米歇尔

从奥巴马首次宣誓就职的那天开始，人们就惊讶地发现除了拥有高学历和良好的就业背景，第一夫人米歇尔的着装品位也一样令人印象深刻。这位不偏重华丽，但追求女性化、优雅同时有兼具设计感的第一夫人每次亮相几乎都会掀起时尚圈的话题。中美之间一直是亦敌亦友的关系，中美第一夫人之间在着装和品位上也难免被人拿来比较一番。虽然彭丽媛着装风格上较为单调，但是胜在气质不俗，相较于平时着装更加贴近时尚潮流的米歇尔来说一点也不逊色。

优雅干练、风度非凡的美国第一夫人

她是草根出身的黑人女孩，却奋斗或长为哈佛才女；她是曾经的绝望“怨妇”，却力助丈夫当选总统；她具备非凡的政治天斌，却甘愿做贤妻良母；她是颇具彩响力的政坛人物，也是媒体追捧的时尚明星。她，就是米歇尔。你可能不喜欢她，但你无法不佩服她――一个优雅干练、风度非凡的美国第一夫人。

全球最佳衣着米歇尔榜上有名

出生于普通家庭的米歇尔在普林斯顿大学毕业后，进入哈佛大学修读法律，其后在芝加哥当律师，奥巴马刚好到这律师楼实习，负责指导他的正是米歇尔。相识4年后，两人结婚，育有两名女儿，分别为9岁和6岁的。

43岁的米歇尔身高1.8米，仪态端庄，甚至有人称赞她将前总统肯尼迪遗孀杰奎琳的风度与第一夫人劳拉的魅力集于一身。美国《名利场》杂志去年8月评选年度全球最佳衣着人士，米歇尔就榜上有名

米歇尔?拉沃恩?奥巴马

米歇尔?拉沃恩?奥巴马(Michelle LaVaughn Obama，1964年1月17日-)，是美国总统 - 巴拉克?侯赛因?奥巴马二世的妻子。她本身也是一名律师，出生及成长于芝加哥南部，曾就读普林斯顿大学及哈佛大学法学院。