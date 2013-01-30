赵本山年收入大起底 春晚镀金坐拥10亿身家

赵本山退出央视春晚年收入大起底

若说当今中国的娱乐人物谁最“金贵”，那必是赵本山。在其他明星皆以代言费、出场费和房产投资等论年收入、上排行榜时，赵本山却安坐在自己的太师椅里，环顾着文化、广告、影视剧、办学和煤炭经营等组成的“本山帝国”。30亿元的资产，10亿元的身家，更是令同辈望尘莫及。

赵本山年收入总结

在“福布斯2011年中国名人榜”上，赵本山综合排名第十，而在收入排名中则以1.04亿元的年收入位列第八。福布斯对于赵本山的定位是“演员”，对其收入的计算只涵盖了其影视作品、广告代言等娱乐产业活动中的税前收入。

作为演员的赵本山收入过亿，但作为一个成功商人的赵本山，收入是多少呢？