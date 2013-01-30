揭秘一夜走红明星的天价片酬

娱乐圈其实是一个很奇怪，让人琢磨不透的地方，有的人摸爬滚打了一生，也没能使自己在圈内的身价有多么高，然后有的明星就仅仅凭借一两部戏而迅速走红，人气和身价都快速暴涨，速度之快让人很是吃惊。《武林外传》中姚晨用她的搞笑让人们开始对她熟悉，而真正让她红透半边天的是2009年的最佳碟站片《潜伏》，通过这部电视剧，姚晨的广告、戏约便纷至沓来，迅速的跻身了一线女星行列，身价翻了几倍，而又作为微博女王的姚晨来说，在娱乐圈的地位可想而知。