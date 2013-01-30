马云房产总值10亿 曝杭州海南香港豪宅实景

马云，中国著名企业家，浙江绍兴人，阿里巴巴集团主要创始人之一。现任阿里巴巴集团主席和首席执行官，他是《福布斯》杂志创办50多年来成为封面人物的首位大陆企业家，曾获选为未来全球领袖。除此之外，马云还担任中国雅虎董事局主席、杭州师范大学阿里巴巴商学院院长、华谊兄弟传媒集团董事等职务。2012年11月，阿里巴巴在网上的交易额突破一万亿大关，马云由此被扣以“万亿侯”的称号。2013年1月15日，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO马云向员工发表公开信称，将于2013年5月10日起卸任阿里巴巴集团CEO一职。
近日，有媒体报道，马云最近出手在海南陵水清水湾买了一套豪宅。这套豪宅，占地四亩，总价上亿元，从房间稍微冲刺一下，就可以一头“扎进”大海的怀抱。
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