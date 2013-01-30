企业家婚姻手册：马云强势 太太温顺

富豪们的婚姻类型

如果你爱的男人身家过亿，你还敢爱吗？如果你嫁给了超级富豪，要拥有多少美貌和智慧才能坐稳他的江山？富豪身边最不缺少的就是花瓶和智囊，那些降伏他们的女人都是些怎样的“狠角色”？

一位家庭研究学者这样说过，财富婚姻中的创业夫妻关系最为稳固，这种地位不会轻易就被光凭漂亮脸蛋和温柔性格的人所取代。所以，真正的富豪圈并不一定遵循“男人有钱就变坏”的法则，那可能只是暴发户的心态。富人圈中夫妻恩爱一辈子的例子也比比皆是。

富豪们的婚姻类型

富豪们的婚姻大抵有4种类型，其一麻雀变凤凰，如邓文迪嫁给传媒大王默多克。嫁给无论在财富、地位，还是才智、阅历方面都远远超过自己的男人时，通常会有两种结果，一种是自己各方面都不够承担这样的豪门婚姻，享受富贵的同时却抵挡不住权势的压力；另一种，就是像邓文迪那样，借助婚姻带给自己的超级平台施展拳脚，享受财富和权势的同时，利用财富和权势为自己插上翅膀，这样的婚姻是双赢。

其二是才女+新贵的黄金组合，如微软创始人比尔·盖茨与妻子梅琳达·盖茨。嫁给盖茨之前，梅琳达已经担任微软科技产品经理，手下有100多名员工。虽然比尔·盖茨是世界首富，但梅琳达嫁给他的时候，彼此的条件是相当的，甚至有 “下嫁”的可能。这样的夫妻通常是真正的情投意合，彼此是对方事业上的忠实支持者，知根知底，相互扶持。

其三是美女+富豪耀眼组合，如澳大利亚首富詹姆· 帕克与妻子埃丽卡·巴克斯特。有钱男人和美丽女人，都属这个星球上的稀缺资源，他们的结合属于彼此的优先获取。然而，从自然规律上来讲，钱是可以升值的，而容貌却会随着年龄贬值。

其四是旗鼓相当的互助组合，如美国媒体业巨头巴·迪勒与黛安娜·冯·弗斯滕伯格。这类型的夫妻最平等，也最容易成为竞争对手。如果能够相互扶持，共同进步，不仅在各自的事业上都能有大发展，感情也能和事业齐头并进。