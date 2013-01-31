央视春晚全程节目单曝光 揭蛇年春晚看点

农历春节将至，日前央视蛇年春晚节目单抢先遭到曝光，宋祖英、李云迪、那英、郭德纲、SHE、张杰、平安等演艺明星届时将登台演出。

部分节目曝光 《难忘今宵》回归

26日下午，央视春晚在央视1号演播厅进行上半场部分语言类和歌舞类的带妆彩排。部分确定节目首次曝光。

从节目单上看，那英、王力宏、S.H.E等均有望亮相，而去年春晚暂别舞台的《难忘今宵》，又再次回归，成为今年春晚的结束歌曲。

26日还公布29日带妆、带观众大彩排之前的主要节目单。虽然没有标明具体的歌舞表演者的姓名，随着6场彩排随后进行，春晚明星的名字则会一一亮相。

节目单上现实，在春晚上合体的S.H.E将演唱歌曲《super shero》，而通过《我要上春晚》成功直通春晚三强平安、许艺娜、阿普萨萨的确如此前哈文所述，不会采用合唱的形式，而是带来串烧《我要上春晚》。而王力宏则将带来歌曲《十二生肖》。

令人关注的是，因今年赵本山、黄宏、巩汉林、郭达、金玉婷、林永健、大兵等笑星大腕集体缺席蛇年春晚，由冯巩、郭冬临表演的小品《帮帮我》，显得格外“金贵”，成为了哈文执导的蛇年春晚的压轴喜剧小品。