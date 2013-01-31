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食物搭配禁忌：牛奶巧克力害处多

2013-01-31 09:58 来源：新华网 评论(0)T|T

牛奶+巧克力：牛奶中的钙与巧克力中的草酸结合成草酸钙，可造成头发干枯、腹泻，出现缺钙和生长发育缓慢

糖精+蛋清：同吃会中毒，严重会导致死亡

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