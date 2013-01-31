盘点全球最美女儿国 拉脱维亚是美女的天堂

TOP 10:黑色面庞模特身材的天使——埃塞俄比亚

埃塞俄比亚可以说是非洲的美女之国，在很多选美比赛中，都曾经出现过埃塞俄比亚姑娘的身影，虽然获得奖项并不多，但绝对是过目难忘，谁能想到在这个曾经饥荒过度的非洲国家竟孕育着这么多婀娜的女性。

走在埃塞俄比亚的大街上，过眼的美女绝对让你怀疑你是不是身处非洲。埃塞俄比亚姑娘是以身材修长，眉目清秀著称，没有印象中非洲人那么黑，而且都有一个整容者们向往的高鼻梁，细眉大眼，当然也拥有一口天生整齐洁白的牙齿，带有一部分闪米特人的面貌特征。

特别需要说明的就是，埃塞俄比亚姑娘们的皮肤细嫩光滑，这是跟当地的气候有关，埃塞俄比亚与干旱少雨的多数非洲国家大不一样，这个国家素有“东非水塔”之称，降雨相对丰沛，在雨季甚至还会发生洪灾。埃塞俄比亚虽然地处热带，但因地势较高，气候温和，年平均气温在10摄氏度至27摄氏度之间。

另外，由于埃塞俄比亚是一个具有三千年文明史的古国，曾是非洲的文化中心，素有“文明礼仪之邦”，所以埃塞俄比亚姑娘具有一定的艺术修养，她们能歌擅舞，而且言谈举止大方得体。

1、落地签证：中国公民无论持何种护照赴埃塞均需办理签证。埃塞驻华使馆签证处负责办理赴该国签证业务，亚的斯亚贝巴宝利国际机场可为来埃旅游的中国公民办理落地签证。

2、动物保护：埃塞已于1989年加入《濒临野生动植物物种国际贸易公约》，亚的斯亚贝巴国际机场对此类物品检查非常严格，因此请勿购买和携带象牙、犀牛角及其制品入出埃塞，违者会受到严厉处罚。

3、医疗：埃塞医疗卫生状况较差，主要疾病包括与出生和生产相关的疾病、急性呼吸感染、疟疾、营养不良、痢疾和艾滋病。现阶段有我援埃医疗队在亚的斯亚贝巴工作。但当地药品缺乏，请自带一些常用药品。

4、治安：埃塞总体治安状况较好，但也有难民、流民等不安全因素。外出尽量结伴而行，不要单独行动，避免出入特定居民区和无人的街道、场所，应避免贵重物品、大量现金外露。另，约40%埃塞人信仰伊斯兰教，须注意尊重对方的宗教信仰和风俗习惯。