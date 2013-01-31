郭德纲被爆移民澳大利亚 盘点移民的名人

郭德纲(资料图).

对于加入外国国籍，郭德纲不是第一个，当然也不会是最后一个。对于加入外国国籍的用意，可能每人都不一样，但在国内赚的盆满钵满的时候却放弃滋养自己的祖国，有一点忘记爹娘的感觉。国外的发展环境可能比国内好，但取得外国国籍就是国际化发展的通行证吗？我看未必，多少取得外国国籍的艺人在获得国外国际之后并没有在国际舞台上取得期待的成绩，反倒纷纷回国内打拼，何苦呢？

与内地明星相反的是，港台地区的许多大牌明星虽然有机会加入外国国籍，却主动放弃。像获得奥斯卡最佳导演的李安，虽在美国发展，却一直没加入美国国籍。香港影星周润发更以“做中国人，爽”为由，拒绝加入美国国籍，获得了一致称赞。

近日，郭德纲遭网友爆料已移民澳大利亚，但郭德纲去年末刚刚当选为北京市西城区政协委员。去年12月，澳大利亚维多利亚州工党领袖安德鲁访问华时，郭德纲也以私人身份亲自陪同游览故宫，关系非常好。

博客原文：

1月22日，长春国贸看到有网友在某论坛发贴爆出猛料：郭德纲已经移民澳大利亚。该网友称：郭德纲的移民类别是杰出人士永居签证。“给他办这个的是悉尼一家有名的华人律师行。昨晚混入澳网一个赞助商酒会里碰见那律师行墨尔本分行小秘书说的。人太多忘了问谦儿哥是不是跟着一块也移了。”此贴一出，立即引来网友热议，有网友笑称：“以后郭德纲就是世界非著名相声演员了”。但也有网友解释说：“移民等于绿卡等于永居不等于国籍。移民还是原籍国。移民只有住满了四年，才能申请入籍，目前澳大利亚是这么规定的”。

据长春国贸了解，自2010年起，郭德纲曾率德云社弟子两度到墨尔本演出，2013年在澳大利亚的演出日程也已在安排中。去年12月，澳大利亚维多利亚州工党领袖安德鲁访问华时，郭德纲也以私人身份亲自陪同游览故宫，关系非常好。但郭德纲去年末刚刚当选为北京市西城区政协委员。全国政协新闻部门曾表示，虽然政协相关章程中并没有涉及委员国籍的条例，但政协委员一般都是中国公民。