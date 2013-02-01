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鲜为人知中国官三代的贵族生活

2013-02-01 09:37 来源：MSN理财综合 评论(0)T|T

名人后代总是备受关注，这里的所谓“官三代”不只是家境富裕，更指有名的三代人群。如蒋介石孙子蒋友柏依旧帅气依然，而叶明子等也凭着独特魅力也依旧活跃在时尚圈中。今天我们就一起走进她们，看看她们的华丽风采。

蒋友柏.蒋介石曾孙，祖父蒋经国。遵从父训不碰政治，19岁进军商界，现为台湾橙果设计公司老板。

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