和雾霾天气说再见！盘点国内最适合居住的城市

雾霾天气侵袭中国，而相对于大城市，一些或者早已闻名遐迩的小城市或不为人知的小城市更适宜居住，一起来看看吧！

丽江：云南的桃花源

位于“彩云之南”──云南西北方的丽江，几年前许多人还误将其当作一条小江，现在可谓盛名在外，联合国就将其确定为世界历史文化名城。其实，早在明清时，丽江就享誉中原，其城关大研镇的黑龙潭，潭水澄清，明洁如玉，游鱼细石，历历在目。在玉泉公园，低头叹水，见一雪山倒影其间，终年不化。仰头看山，山就在城西北，为玉龙雪山。玉龙雪山山顶雪峰皎皎，山腰岗峦碧翠，其间常见云带缥缈，真是风光无限。山那边还不时隐约传来惊涛拍岸之声，那里有闻名遐迩的虎跳峡。

走在丽江的石板小路上，你突然感觉自己犹如东晋武陵人，误入桃花源，只见楼宇错落，屋舍俨然，纳西民风朴素，鸡犬相闻，古意盎然。这里因为远离战火和现代工业，是明代殿宇保持比较完整的地方，据说是丽江土司木氏在其鼎盛时期仿北京紫禁城之制而建，也有金水桥，也有三大殿，更有“御苑”。殿宇群落中的大宝积宫与玻璃殿中，四面墙壁画有大面积的宗教题材的壁画，色彩富丽，风格粗犷，集汉、藏、纳西、白等族绘画于一体，古风肃然。