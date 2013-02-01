揭秘朝鲜精英与平民的真实差距 令人咋舌啊

最近，网上爆出一组疑似金正日孙子国外留学的照片。权贵们的生活终于露出了冰山一角。朝鲜国内精英阶层与平民的差距也大得令人咋舌……

在朝鲜汉堡包称“碎牛肉饼和面包”来避免语言美国化，一客一千五百圆，普通工人月薪近半，非精英难以问津。

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