【组图】盘点世界10大手工制造超级跑车

有些时候，过去的事情就过去了，但汽车行业却打开历史扉页，开始回忆一些事情：一些消失的汽车令人遗憾，而一些重新回归的也受人欢迎。手工打造的超级跑车就是后面这样一个例子，我们很高兴看到它的复兴！

在几十年前，手工打造跑车很受亿万富的欢迎，他们可订制专门的车身造型，以此来彰扬自己的风格。在手工打造超级跑车盛行的时代，许多订制的运动跑车大都是基于法拉利或Corvette而造的。几十年来，法拉利公司的官方政策是不允许任何汽车在Maranello以外而造。但最近以来修改了该项条款，可以看到下面几款车贴着法拉利“腾跃马”的车标。

第一位：法拉利P4/5

在法拉利发布Enzo跑车时，许多人都为其缺少超级跑车造型而哀叹。只有一人Jim Glickenhaus驾驶着他的Enzo来到Pininfarina设计室，指着经典的330 P3/4——他已经拥有两辆了——委托设计人员修改到先前造型。结果改动后的跑车就P4/5，一款能够唤起对过去回忆的跑车，同时兼具未来气息。P4/5跑车不但比Enzo外观更好看，更重要的是整车净重又减轻374磅。在Pinifarina中心经过无数小时的风洞试验后，P4/5被证实性能提高，要知道Enzo在速度方面首屈一指，能够得出这样的结果绝非易事。

除了性能和造型以外，这款车之所以让我们喜欢，是因为Glickenhaus与孤寂的Sultan of Brunei有着很大不同，并得到世界各地车迷们对其工艺造型设计的承认。