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十年十个中国首富 看哪些人荣登宝座意气风发？

2013-02-04 07:47 来源：21世纪网 评论(0)T|T

十年商海沉浮，首富变迁，是哪些人荣登宝座意气风发？

2012年中国首富：宗庆后

入选榜单时的年龄：67岁。 2012年中国富豪榜总排名：1. 2012年净资产：630亿人民币。 公司：娃哈哈集团。 所在地：浙江杭州。 行业：饮料。 所谓风水轮流转，时隔一年，宗庆后再次回归中国富豪榜首富宝座。个人财富较2010年增长100亿人民币。 2012年，宗庆后女儿宗馥莉的表现更为抢眼。宗馥莉目前是杭州娃哈哈进出口有限公司总经理，是娃哈哈海外市场的负责人。宗馥莉被看做是引领娃哈哈国际化的关键人物，也被视作宗庆后的预定接班人。

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