揭秘春晚主持消失之谜：文清嫌钱少 朱迅患肿瘤

文清和毕福剑

央视春晚已经举办了30多届，在这个星光闪耀的舞台，每年的除夕夜为大众奉献了无数精彩的节目。细细数来，站在这个最高舞台的女主持也换了无数。他们曾经的音容相貌都留在观众的记忆中，而曾经主持过四年春晚的文清，也是他们中无法让人忘怀的一位。

最大收获

2000年是文清第一次主持春节晚会，有一个节目是赵薇、景岗山等的说唱节目。当时赵薇在外地拍戏赶不回来，导演让文清就代替赵薇走台。虽然是代别人走台，文清也特别认真。于是，定机位，连说带唱，忙得不亦乐乎。无论是台风还是感觉都得到现场领导和大家的认同。虽然很累，但是自己很卖力，同时也证明了自己有做文艺节目的能力，这是自己最大的收获。

印象最深

文清原来是主持二套《生活》栏目，期间主持过汽车展、航展等直播节目，因为有过直播的经验，所以在主持直播的春节晚会时特别有信心，认为调整把握好心态是没有问题的。2002年春节晚会的开场是全场互动，台上台下都动起来，真正是过大年的热闹气氛，当时自己感觉状态非常好，所以发挥得也相当满意，要知道春晚给主持人发挥的余地很校可以说，2002年春晚使文清成功转型为文艺晚会主持人。这也是自己印象最深的一次主持经历。

据新闻午报消息，2005年7月9日，长期患有“骨质疏松症”的文清，往往比常人要付出更大的体力和毅力才能支撑起一台两三个小时的晚会。所以，自从步入主持行业，她的身体一直处于透支状态，每场大型节目主持下来，她都背痛腿软，直不起腰来。然而，为了主持艺术，这些“秘密”她从不示人。她永远以微笑和质朴、以“忘我”的工作姿态示人。这种“忘我”，常常到了不惜生命、不惜钱财、不惜荣辱的境地。去年7月20日，《第十一届全国青年歌手电视大奖赛》在央视举行。

这一天，北京突降百年不遇的大暴雨，顷刻间市内洪水泛滥、交通中断。这时，正驾车受堵于赶往直播现场途中的文清，为了确保大奖赛如时向全国观众直播，果断离弃了自己心爱的欧宝轿车，一脚低一脚高地在齐腰深的暴雨洪水中步行了40多分钟赶到央视。一踏进央视演播大厅，淋得像落汤鸡、冻得全身直哆嗦的她，很长一段时间都回不过神来。事后得知，她价值不菲的轿车因为水泡而报废了，她随身携带的数码相机、CD唱机、手机等物品，也因洪水的浸泡而损坏了。但是，她却因及时赶到晚会现场并圆满完成了直播任务而赢得现场嘉宾和观众的好评。

文清

文清作为中国传媒大学播音专业本科生、北京大学艺术系研究生，在央视主持岗位上曾主持过央视《生活》、《开心辞典》、《音画时尚》等10多个品牌栏目以及春晚、青歌赛、小品大赛、心连心、世界三大男高音音乐会、维也纳金色大厅新年音乐会等数百场重大晚会和现场直播节目，曾获“央视十佳主持人”称号，获“五个一”工程奖、“星光奖”、“金鹰奖”以及“全国电视观众最喜爱的节目主持人奖”、“中国广播电视新闻奖”等国家级特别奖、一等奖多达100余项。

但热爱表演的她在电视主持事业如日中天的时候，选择“激流勇退”，告别了央视的主持舞台，成为了中央电视台电视剧制作中心的一名演员，并在2010年11月初正式签约了北京某影视文化发展有限公司，正式开启了她的演员生涯。

文清和焦恩俊

2005年9月，以“央视工资低、无法满足日常需要”为由，文清让自己在央视的前程戛然而止。不过央视鉴于文清的卓越成绩，并没有把她除名，而是把她调到了央视电视剧制作中心当演员，和倪萍一样，依旧是央视的正式职工。很快文清拿到了电视剧《十月怀胎》的“门票”。不过她只是仅有几句台词的小配角，能得到这个角色，还是因为该剧制片人是她北大研究生班的同学。

据扬子晚报消息，文清本人说起离开的原因，声称自己想换种活法，也有人认为她离开是因为“嫌央视主持人的工资低”。日前，有传闻透露，文清当初离开央视是迫于无奈。更夸张的是，传言称文清是遭遇职场性骚扰不得不做出离开决定的。而这一切的证据，源于一部从未公开上映过的电影《我的实习生活》。

据悉，《我的实习生活》讲述的是电视台女主播遭遇男上司性骚扰的故事，影片导演为央视担任幕后工作的音乐制作人张骁。据说，当年张骁正是文清的男友，两人在央视同事期间确定了恋人关系，张骁拍这部电影就是为女友文清出口气。

但影片拍摄完成后，一直没能公开上映。张骁听到自己和文清的传闻，显得情绪有些激动，一口否认和文清有过恋人关系。“我和文清是非常好的朋友，她是我姐们，而且我那部电影根本不是为她拍的。”至于电影为何没能上映，张骁表示，他不想再谈这个话题。之后他以工作很忙为由，结束采访。