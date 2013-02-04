晒晒在美国花15万美元买到的别墅

夏洛特市区人口约 70万，周边郊区人口约 150万。气候温和，一年有

九到十个月可以穿短袖。一般一年只下一两次雪。

树很多，一眼望去都是绿色，树丛里有很多松鼠、鹅、野鸭、鹿等小动物。

这儿虽然是金融中心，还是给人农村的感觉。大型商场、学校、医院都在郊区。