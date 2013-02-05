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曝光顶级富豪背后贤内助 女人靠何改变世界

2013-02-05 14:06 来源：新华网 评论(0)T|T

大富翁背后的狠女人

富豪们的婚姻大抵有4种类型，其一麻雀变凤凰，如邓文迪嫁给传媒大王默多克。

大富翁背后的狠女人

富翁背后的女人都是贤内助

其二是才女+新贵的黄金组合，如微软创始人比尔·盖茨与妻子梅琳达·盖茨。嫁给盖茨之前，梅琳达已经担任微软科技产品经理，手下有100多名员工。虽然比尔·盖茨是世界首富，但梅琳达嫁给他的时候，彼此的条件是相当的，甚至有“下嫁”的可能。

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