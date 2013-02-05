盘点全球80后白富美 自食其力堪称富二代典范

伊万卡-特朗普万卡。生日：1981年10月30日。伊万卡的父亲是纽约地产大王唐纳德特朗普，母亲是纽约交际明星伊万娜特朗普，美丽开朗的伊万卡是父亲21亿美元巨额财产的唯一继承者。不过，伊万卡并没有因此恣意妄为，早在16岁那年，她就凭着自身的努力晋身国际超级名模的行列了。
伊万卡-特朗普万卡
伊万卡以惊人的毅力获得美国著名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学本科学位，现为特朗普地产集团副总裁。她积极勤奋的工作态度让许多人对富家子弟的看法大大改观，成为富家子弟中自食其力的典范。
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