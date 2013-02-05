首页 > 生活家

盘点全球80后白富美 自食其力堪称富二代典范

2013-02-05 14:06 来源：荆楚网 评论(0)T|T

全球未婚富二代“

伊万卡-特朗普万卡。生日：1981年10月30日。伊万卡的父亲是纽约地产大王唐纳德特朗普，母亲是纽约交际明星伊万娜特朗普，美丽开朗的伊万卡是父亲21亿美元巨额财产的唯一继承者。不过，伊万卡并没有因此恣意妄为，早在16岁那年，她就凭着自身的努力晋身国际超级名模的行列了。

伊万卡-特朗普万卡

伊万卡-特朗普万卡

伊万卡以惊人的毅力获得美国著名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学本科学位，现为特朗普地产集团副总裁。她积极勤奋的工作态度让许多人对富家子弟的看法大大改观，成为富家子弟中自食其力的典范。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章