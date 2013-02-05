揭秘中国当红名媛显赫背景 万宝宝热衷交际

她们有豪门背景，她们是Super Star或话题女王，她们也许有自己成功的事业，她们有豪门级别的丈夫或者男友，她们是一群在金色塔顶骄傲微笑的天之骄女。在大众的想像力中，社交名媛是这样一些女人：美貌优雅，家世显赫，事业成功，婚姻幸福……仿佛是完美生活的样板。她们只需要以最时尚奢华的扮相出现在公众社交场合，兼做慈善与社会工作，似乎便已可做到满分。
不打乖乖牌的名媛：关颖。关颖是台湾日盛集团总裁的大千金。她的父亲陈国和是白手起家的典范人物，虽然他的妻子蔡淑媛是台湾首富蔡万春的掌上明珠，但他从未沾过光。陈国和与蔡淑媛成婚之后，便独自一人去日本创业，从事进出口贸易的生意。同时，他与弟弟陈士元联手创立了日盛证券，在金融界赫赫有名。关颖的妈妈蔡淑媛是台湾首富、国泰集团总裁蔡万春与二太太戴瑞穗的小女儿，亦是蔡家的老幺，蔡万春的掌上明珠。
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